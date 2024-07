MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der WACKER CHEMIE-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die WACKER CHEMIE-Aktie an diesem Tag 64,54 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,494 Anteilen. Die gehaltenen WACKER CHEMIE-Aktien wären am 09.07.2024 1 585,84 EUR wert, da der Schlussstand 102,35 EUR betrug. Mit einer Performance von +58,58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle WACKER CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,18 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie ging am 10.04.2006 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at