MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in WACKER CHEMIE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden WACKER CHEMIE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 123,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das WACKER CHEMIE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,810 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 91,94 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers am 09.04.2024 auf 113,55 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,06 Prozent eingebüßt.

Am Markt war WACKER CHEMIE jüngst 5,75 Mrd. Euro wert. Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at