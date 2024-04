MDAX-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen GEA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden GEA-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die GEA-Anteile bei 35,60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,809 GEA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.04.2024 104,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,12 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,27 Prozent.

Der Börsenwert von GEA belief sich jüngst auf 6,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at