MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gerresheimer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Gerresheimer-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Gerresheimer-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,00 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Gerresheimer-Aktie investiert hat, hat nun 217,391 Anteile im Depot. Die gehaltenen Gerresheimer-Aktien wären am 21.03.2024 23 456,52 EUR wert, da der Schlussstand 107,90 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 23 456,52 EUR, was einer positiven Performance von 134,57 Prozent entspricht.

Gerresheimer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,67 Mrd. Euro. Das Gerresheimer-IPO fand am 11.06.2007 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Gerresheimer-Aktie lag damals bei 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at