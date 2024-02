MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die WACKER CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der WACKER CHEMIE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 144,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in WACKER CHEMIE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,694 WACKER CHEMIE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,39 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils am 06.02.2024 auf 102,80 EUR belief. Mit einer Performance von -28,61 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von WACKER CHEMIE betrug jüngst 5,14 Mrd. Euro. Das WACKER CHEMIE-Papier wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at