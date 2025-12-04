Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Performance unter der Lupe
|
04.12.2025 10:03:38
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Lufthansa-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,74 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Lufthansa-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 292,324 Lufthansa-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,21 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 10 604,81 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,05 Prozent vermehrt.
Lufthansa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,96 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Patrik Stollarz / Getty Images
