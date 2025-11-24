Lufthansa Aktie

Lufthansa Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Lufthansa auf "Equal Weight" belassen. Die traditionellen Fluggesellschaften seien sehr abhängig vom derzeit guten Geschäft mit hochwertigen Freizeitreisen, das anfällig für Rückschläge an den Finanzmärkten sei, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erwartungen der Airlines an eine starke Erholung auf den Transatlantik-Routen nach dem schwachen dritten Quartal seien zu optimistisch. Lobbenberg bevorzugt die Titel der Billig-Airlines Easyjet, Norwegian, Ryanair, Wizz und Jet2 sowie jene des Reisekonzerns Tui./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Equal Weight
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
8,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
8,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

