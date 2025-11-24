Lufthansa Aktie

8,01EUR 0,04EUR 0,55%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

24.11.2025 12:01:38

Lufthansa Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Montag jüngst hochgekochten Sorgen der Anleger vor dem KI-Einfluss auf das globale Vertriebsnetzwerk (GDS), das die unterschiedlichen Akteure im Tourismusbereich verbindet. Die Kursverluste diesbezüglich hält er für übertrieben, denn die Belastung sei unklar und liege noch in ferner Zukunft./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
8,10 € 		Abst. Kursziel*:
-7,41%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,32%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AG

Analysen zu Lufthansa AG

12:01 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Lufthansa Buy UBS AG
18.11.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 8,01 0,55% Lufthansa AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

