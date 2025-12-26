Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anlage? 26.12.2025 10:03:34

MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 46,08 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 217,014 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 051,65 EUR, da sich der Wert einer Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie am 23.12.2025 auf 64,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,52 Prozent gesteigert.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Analysen

17.12.25 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
30.10.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
29.10.25 Redcare Pharmacy Sell UBS AG
29.10.25 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 65,05 0,54% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen