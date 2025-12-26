Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Profitable Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anlage?
|
26.12.2025 10:03:34
MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie bei 46,08 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 217,014 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 051,65 EUR, da sich der Wert einer Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie am 23.12.2025 auf 64,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,52 Prozent gesteigert.
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Analysen
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|65,05
|0,54%