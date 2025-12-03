XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Langfristige Investition 03.12.2025 10:04:23

MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TUI von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TUI gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit TUI-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die TUI-Aktie bei 7,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das TUI-Papier investiert hätte, hätte er nun 127,389 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der TUI-Aktie auf 8,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 037,45 EUR wert. Damit wäre die Investition um 3,75 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von TUI belief sich zuletzt auf 4,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

