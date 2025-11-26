TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Hochrechnung
|
26.11.2025 10:03:57
MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen
Das TUI-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 44,34 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in TUI-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,255 TUI-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17,71 EUR, da sich der Wert eines TUI-Anteils am 25.11.2025 auf 7,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,29 Prozent verringert.
Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,90 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
