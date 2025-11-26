MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TUI-Aktien verlieren können.

Das TUI-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 44,34 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in TUI-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,255 TUI-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17,71 EUR, da sich der Wert eines TUI-Anteils am 25.11.2025 auf 7,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82,29 Prozent verringert.

Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,90 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at