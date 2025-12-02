TUI Aktie
|8,18EUR
|0,03EUR
|0,34%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 13,00 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Estelle Weingrod setzt in ihrem Ausblick für Europas Freizeitbranche 2026 vom Montagnachmittag vor allem auf Hotelbetreiber. Bei Gaming-Werten, Caterern und Gutscheinanbietern geht sie derweil sehr selektiv vor. Ihre Favoriten heißen Intercontinental Hotels, Accor, Compass Group und Flutter. Bei Tui mag Weingrod das Margenpotenzial und den Schuldenabbau./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8,21 €
|
Abst. Kursziel*:
64,35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,96%
|
Analyst Name::
Estelle Weingrod
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AGmehr Nachrichten
|
01.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
28.11.25
|TUI-Aktie zieht an: Welche Entwicklungen den Kurs beflügeln (finanzen.at)
|
26.11.25
|Sommerurlaub gefragt: Dertour meldet starkes Buchungsplus (dpa-AFX)
|
26.11.25
|MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
25.11.25
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
25.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)