8,18EUR 0,03EUR 0,34%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

02.12.2025 06:54:14

TUI Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 13,00 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Estelle Weingrod setzt in ihrem Ausblick für Europas Freizeitbranche 2026 vom Montagnachmittag vor allem auf Hotelbetreiber. Bei Gaming-Werten, Caterern und Gutscheinanbietern geht sie derweil sehr selektiv vor. Ihre Favoriten heißen Intercontinental Hotels, Accor, Compass Group und Flutter. Bei Tui mag Weingrod das Margenpotenzial und den Schuldenabbau./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:15 / GMT


Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
8,21 € 		Abst. Kursziel*:
64,35%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
8,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64,96%
Analyst Name::
Estelle Weingrod 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

