MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: Weniger Dividende für WACKER CHEMIE-Aktionäre

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Papier WACKER CHEMIE am 08.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 3,00 EUR für das Jahr 2023. Damit wurde die WACKER CHEMIE-Dividende im Vorjahresvergleich um 75,00 Prozent gekürzt. Somit zahlt WACKER CHEMIE insgesamt 596,10 Mio. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde das Niveau der WACKER CHEMIE-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 50,00 Prozent nach oben angepasst.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum XETRA-Schluss notierte der WACKER CHEMIE-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 102,65 EUR. Der WACKER CHEMIE-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der WACKER CHEMIE-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Die Dividendenrendite für das Jahr 2023 beträgt 2,62 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 10,05 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der WACKER CHEMIE-Kurs via XETRA 42,41 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 71,82 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (BASF, Merck, Bayer) schneidet WACKER CHEMIE im Jahr 2023 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite unterliegt der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Der führende Dividenden-Titel in der Peergroup ist BASF mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,40 EUR und einer Dividendenrendite von 3,40 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel WACKER CHEMIE

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 2,40 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,33 Prozent abnehmen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel WACKER CHEMIE

Die Dividenden-Aktie WACKER CHEMIE gehört dem MDAX an und ist an der Börse aktuell 5,241 Mrd. EUR wert. WACKER CHEMIE besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,11. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von WACKER CHEMIE auf 6,402 Mrd.EUR, das EPS machte 6,31 EUR aus.

