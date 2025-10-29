Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
29.10.2025 08:03:00
Mercedes-Benz: Gewinn sackt um rund 50 Prozent ab
Mercedes-Benz lag mit seiner Vorhersage richtig: In den ersten drei Quartalen dieses Jahres machte das Unternehmen erheblich weniger Gewinn als im Vorjahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
