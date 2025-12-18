Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|Ausblick stabil
|
18.12.2025 17:56:40
Mercedes-Benz-Aktie schwächer: Scope ändert Rating auf "A" von "A+"
Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das Rating auf "A" von "A+" gesenkt. Den Ausblick hob sie auf stabil von negativ an.
Scope sieht ein schwächeres Risikoprofil bei Mercedes. Die Agentur hat ihre Erwartungen für das EBTIDA in diesem und im kommenden Jahr gesenkt und sieht Unsicherheiten im Hinblick auf eine schnelle Erholung der Margen. Gleichzeitig verfüge Mercedes nach wie vor über eine starke Wettbewerbsposition dank des Wiedererkennungswertes der Marke und eines stark diversifizierten Produktportfolios im Premium-Segment, so Scope weiter.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Mercedes-Aktie zeitweise 0,65 Prozent tiefer bei 59,51 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images
