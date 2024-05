Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 94 auf 93 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Stuttgarter Autobauer dürften sich der Absatz und der Verkaufsmix im zweiten Quartal verbessern, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anleger könnten in den nächsten zwölf Monaten auf beträchtliche Geldrückflüsse hoffen.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 13:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 71,21 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 30,60 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 1 433 257 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2024 stieg die Aktie um 13,8 Prozent. Die Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

