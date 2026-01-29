Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
29.01.2026 12:34:41
Merck-Aktie unbewegt: CEO von Electronics berufen
Er wird die Leitung des Unternehmensbereichs Electronics übernehmen und tritt damit die Nachfolge von Kai Beckmann als CEO Electronics an, der ab Mai den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen wird, wie der Darmstädter DAX-Konzern mitteilte. Hein kehre damit nach mehreren internationalen Stationen bei Merck zu Electronics an den Standort Darmstadt zurück. Die Merck-Aktie notiert via XETRA zeitweise unverändert bei 127,05 Euro.
