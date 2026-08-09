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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 121 auf 151 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith erläuterte am Donnerstag, warum er trotz gestiegener Schätzungen an der Seitenlinie bleibt. Der Analyst wartet unter anderem auf höhere Synergien zwischen den Sparten und behält bis dahin einen Konglomeratsabschlag von 15 Prozent bei./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
151,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
145,55 €
|
Abst. Kursziel*:
3,74%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
143,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
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