Merck Aktie
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA von 129 auf 144 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Life Science stehe bei dem Pharmakonzern und Halbleiterzulieferer weiter im Mittelpunkt der Diskussionen, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Die Dynamik bei Process Solutions und eine weitere Zielanhebung stärkten das Vertrauen in die Nachfrage im Bioprocessing-Bereich, wenngleich sich einige positive temporäre Sonderfaktoren normalisierten. Wegen der Konsolidierung der übernommenen Bio-Techne erhöhte der Experte seine Umsatzprognosen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
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Unternehmen:
Merck KGaA
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
144,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
136,30 €
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Abst. Kursziel*:
5,65%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
136,55 €
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Abst. Kursziel aktuell:
5,46%
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Analyst Name::
James Vane-Tempest
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KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
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18.08.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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14.08.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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14.08.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
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14.08.26
|XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
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14.08.26
|Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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