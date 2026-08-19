NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA von 129 auf 144 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Life Science stehe bei dem Pharmakonzern und Halbleiterzulieferer weiter im Mittelpunkt der Diskussionen, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Die Dynamik bei Process Solutions und eine weitere Zielanhebung stärkten das Vertrauen in die Nachfrage im Bioprocessing-Bereich, wenngleich sich einige positive temporäre Sonderfaktoren normalisierten. Wegen der Konsolidierung der übernommenen Bio-Techne erhöhte der Experte seine Umsatzprognosen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.