Merck Aktie
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
07.08.2026 11:19:07
Merck Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Die Darmstädter hätten die Erwartungen getoppt und die Ziele hochgeschraubt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
144,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,67%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
143,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,86%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Merck KGaA
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|Jefferies & Company Inc. beurteilt Merck-Aktie mit Hold (finanzen.at)
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|ROUNDUP: Merck hebt nach unerwartet starkem Quartal erneut die Jahresziele (dpa-AFX)
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|Merck-Aktie höher: Robuste Zahlen im zweiten Quartal - Jahresprognose steigt (finanzen.at)
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|AKTIE IM FOKUS: Merck KGaA auf Hoch seit Januar 2025 - Erneut höhere Jahresziele (dpa-AFX)
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06.08.26
|KORREKTUR: Merck hebt nach unerwartet starkem Quartal erneut die Jahresziele (dpa-AFX)
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|Merck hebt nach unerwartet starkem Quartal erneut die Jahresziele (dpa-AFX)
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