FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Die Darmstädter hätten die Erwartungen getoppt und die Ziele hochgeschraubt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST



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