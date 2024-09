Merck-Medikament Mavenclad schlägt wohl bei MS an - Aktie dennoch tiefer

In diesem Zusammenhang will der Darmstädter DAX-Konzern auf dem 40. Kongress des European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) vom 18. bis 20. September in Kopenhagen Daten zum Langzeit-Sicherheitsprofil, zur anhaltenden Wirksamkeit und zum nachhaltigen Therapieeffekt von Mavenclad vorstellen.

Phase-IV-Studien belegen dem Unternehmen zufolge über einen Zeitraum von vier Jahren "durchgängig Sicherheit und hohe Wirksamkeit von Mavenclad" bezogen auf mehrere Patienten-Parameter, wie zum Beispiel MRT-Befunde und kognitive Leistungsfähigkeit. Auch sei dies im vierten Behandlungsjahr "keine nachweisbare Krankheitsaktivität" (NEDA-3-Status) bei 79,2 Prozent der Patienten.

Die Merck -Aktie verliert via XETRA dennoch zeitweise 0,18 Prozent auf 169,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)