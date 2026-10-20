Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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20.10.2026 22:23:01

Meta vs. Alphabet: Meta Is Better Built for AGI

An AI assistant now answers a shopper's question right at the top of Google's search results, above the paid links. Google put it there because it wants to be people's go-to AI assistant, ahead of rivals like ChatGPT. That's a trade-off, since a good answer can mean fewer clicks on its own ads. Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) makes money from search and YouTube ads, and from cloud computing. Meta Platforms (NASDAQ:META), its rival in this matchup, sells digital ads across Facebook, Instagram, and WhatsApp.

AGI is artificial intelligence (AI) that's as capable as a skilled worker at most jobs. The closer machines get to that level, the more both companies need an answer to one question: Does either ad business hold up once AI agents start making choices for people?

How Alphabet and Meta Score on AIball

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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 550,00 -1,24% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 297,85 -1,47% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 294,25 -1,56% Alphabet C (ex Google)
Meta Platforms (ex Facebook) 629,10 1,90% Meta Platforms (ex Facebook)

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