Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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20.10.2026 22:23:01
Meta vs. Alphabet: Meta Is Better Built for AGI
An AI assistant now answers a shopper's question right at the top of Google's search results, above the paid links. Google put it there because it wants to be people's go-to AI assistant, ahead of rivals like ChatGPT. That's a trade-off, since a good answer can mean fewer clicks on its own ads. Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) makes money from search and YouTube ads, and from cloud computing. Meta Platforms (NASDAQ:META), its rival in this matchup, sells digital ads across Facebook, Instagram, and WhatsApp.
AGI is artificial intelligence (AI) that's as capable as a skilled worker at most jobs. The closer machines get to that level, the more both companies need an answer to one question: Does either ad business hold up once AI agents start making choices for people?
How Alphabet and Meta Score on AIball
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AGI Inc Registered Shs -A-
|7,44
|-2,36%
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 550,00
|-1,24%
|Alphabet A (ex Google)
|297,85
|-1,47%
|Alphabet C (ex Google)
|294,25
|-1,56%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|629,10
|1,90%
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