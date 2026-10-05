Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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05.10.2026 12:21:00

Microsoft-Authenticator-Backup ab Januar nicht mehr mit Microsoft-Konto

Microsoft-Authenticator-Icon neben Achtung-Schild vor blauem Mosaik-Hintergrund

Microsofts Authenticator kann ein Backup in der Cloud ablegen. Ab Januar geht das unter Android nicht mehr mit persönlichen Microsoft-Konten.

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Microsoft Corp. 469,70 2,19% Microsoft Corp.

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