Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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05.10.2026 12:21:00
Microsoft-Authenticator-Backup ab Januar nicht mehr mit Microsoft-Konto
Microsofts Authenticator kann ein Backup in der Cloud ablegen. Ab Januar geht das unter Android nicht mehr mit persönlichen Microsoft-Konten.
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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|Google set to defend £1.2bn UK lawsuit over ‘excessive’ app download charges (Financial Times)
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02.10.26
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02.10.26
|Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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01.10.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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01.10.26
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|Alphabet A (ex Google)
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|Microsoft Corp.
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