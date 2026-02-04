Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

04.02.2026 06:45:00

Microsoft Is Still Getting Drubbed in the Software Sell-Off, But It Has a Cheat Code

Nearly a week after software stocks plunged in response to earnings reports from industry heavyweights like Microsoft (NASDAQ: MSFT), ServiceNow, and SAP that were less than perfect, the sector continued to plumb new depths.The iShares Expanded Tech-Software ETF, which tracks the cloud software sector, fell more than 5% on Tuesday and is now down 13% since Jan. 28. Investors seem to fear that AI could disrupt the cloud software sector, enabling companies to develop tools in-house that could replace many of the subscription software products they use today, or at least reduce their dependence on them.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
