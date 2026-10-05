Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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05.10.2026 08:26:00
Microsoft schiebt Exchange-Update nach
Zum Wochenende hat Microsoft weitere Exchange-Updates nachgelegt. Sie stopfen eine Rechteausweitungslücke.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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16:01
|Börse New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
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01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
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30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
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29.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
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