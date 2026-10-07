Microsoft Aktie
|471,35EUR
|1,20EUR
|0,26%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
06.10.2026 21:13:03
Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der neu auf den Markt gebrachten Produktpalette des KI-Assistenten Copilot und den Nutzungstrends der Cloud-Computing-Plattform Azure./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 13:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 14:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 625,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 529,30
|
Abst. Kursziel*:
18,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 529,30
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,08%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
06.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|471,20
|0,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|06.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|06.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research