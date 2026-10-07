Microsoft Aktie

471,35EUR 1,20EUR 0,26%
Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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06.10.2026 21:13:03

Microsoft Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der neu auf den Markt gebrachten Produktpalette des KI-Assistenten Copilot und den Nutzungstrends der Cloud-Computing-Plattform Azure./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 13:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 14:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 625,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 529,30 		Abst. Kursziel*:
18,08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 529,30 		Abst. Kursziel aktuell:
18,08%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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01.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
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28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 471,20 0,22% Microsoft Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

07:48 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Apple Neutral UBS AG
06.10.26 RATIONAL Buy Warburg Research
06.10.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
06.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
06.10.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Roche Outperform Bernstein Research
06.10.26 GEA Overweight Barclays Capital
06.10.26 Fraport Underweight Barclays Capital
06.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
06.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
06.10.26 L'Oréal Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
06.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
06.10.26 Shell Neutral UBS AG
06.10.26 Eni Buy UBS AG
06.10.26 BP Buy UBS AG
06.10.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
06.10.26 DHL Group Neutral UBS AG
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.10.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.10.26 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.10.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
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