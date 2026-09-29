Microsoft Aktie
|447,60EUR
|-0,35EUR
|-0,08%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach der Markteinführung der überarbeiteten Copilot-App auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Damit versuche der Softwarekonzern, Copilot als Einstiegspunkt für Wissensarbeiter in die Nutzung von Produktivitäts- und KI-Tools zu etablieren, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte geht davon aus, dass sich bei den kommenden Ergebnisveröffentlichungen und auf der Microsoft-Veranstaltung Ignite Impulse für den Aktienkurs aus den Kennzahlen zur Nutzung der App pro Kopf sowie aus dem Vertrauen in das Wachstum des Microsoft 365 Commercial Cloud-Geschäfts ergeben werden./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 625,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 509,22
|
Abst. Kursziel*:
22,74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 509,22
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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28.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start (finanzen.at)
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25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.09.26
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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25.09.26
|Künstliche Intelligenz: Bill Gates warnt vor einer Milliarde Todesfällen durch KI (Spiegel Online)
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25.09.26
|Bill Gates: KI könnte Tod einer Milliarde Menschen verursachen (dpa-AFX)
Analysen zu Microsoft Corp.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|446,75
|-0,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:03
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)