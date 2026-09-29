Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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28.09.2026 21:34:31

Microsoft Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach der Markteinführung der überarbeiteten Copilot-App auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Damit versuche der Softwarekonzern, Copilot als Einstiegspunkt für Wissensarbeiter in die Nutzung von Produktivitäts- und KI-Tools zu etablieren, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte geht davon aus, dass sich bei den kommenden Ergebnisveröffentlichungen und auf der Microsoft-Veranstaltung Ignite Impulse für den Aktienkurs aus den Kennzahlen zur Nutzung der App pro Kopf sowie aus dem Vertrauen in das Wachstum des Microsoft 365 Commercial Cloud-Geschäfts ergeben werden./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 625,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 509,22 		Abst. Kursziel*:
22,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 509,22 		Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
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25.09.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
21.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 446,75 -0,27% Microsoft Corp.

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08:21 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
28.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
28.09.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
28.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
28.09.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.09.26 ASML NV Buy UBS AG
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
28.09.26 BP Buy UBS AG
28.09.26 CTS Eventim Buy UBS AG
28.09.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Erste Group Bank buy UBS AG
28.09.26 Verbund Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
28.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
28.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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