Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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10.09.2026 15:18:00
Microsoft will Salesforce Kunden ablocken - mit KI
Microsoft-Logo und Schriftzug." />
Microsoft stellt Dynamics 365 Activate vor, ein KI-Tool, das die Migration von Salesforce zu Dynamics 365 vorbereitet und automatisiert.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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10.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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08.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: Wäre eine Microsoft-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.at)
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08.09.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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04.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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03.09.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
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