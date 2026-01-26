NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.01.2026 23:25:36
Microsoft’s latest AI chip to reduce reliance on Nvidia
The company says that it’s already designing the chip’s successor, the Maia 300Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
