Minuszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich in Rot

Der MDAX gab sich am Donnerstagabend schwächer.

Zum Handelsschluss bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,25 Prozent leichter bei 26 075,58 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 246,129 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 087,73 Zählern und damit 0,205 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 141,29 Punkte).

Bei 25 873,90 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 134,64 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,07 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 26 943,60 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.10.2023, einen Stand von 24 023,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, wurde der MDAX mit 28 429,45 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,84 Prozent ein. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Fraport (+ 2,79 Prozent auf 54,50 EUR), Aroundtown SA (+ 2,52 Prozent auf 2,08 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,27 Prozent auf 135,05 EUR), Ströer SE (+ 1,29 Prozent auf 55,00 EUR) und Aurubis (+ 1,16 Prozent auf 67,76 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil SMA Solar (-4,29 Prozent auf 47,76 EUR), Vitesco Technologies (-3,82 Prozent auf 80,60 EUR), EVOTEC SE (-3,77 Prozent auf 14,44 EUR), Stabilus SE (-3,49 Prozent auf 63,55 EUR) und Gerresheimer (-2,36 Prozent auf 93,15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 184 354 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,849 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,31 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

