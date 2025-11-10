Lufthansa Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Ruairi Cullinane passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Fluggesellschaft an. Er verwies dabei auf den Einfluss der Zahlen zum dritten Quartal und aktuelle Konjunkturprognosen. Für die Jahre 2025 und 2026 erhöhte er seine Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebit) leicht, für 2027 senkte er sie jedoch etwas./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:24 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
7,53 € 		Abst. Kursziel*:
-0,40%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
7,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,37%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

