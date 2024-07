Minuszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags

Am zweiten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent leichter bei 3 297,77 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 526,068 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,026 Prozent auf 3 309,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 310,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 268,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 310,85 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, den Wert von 3 336,13 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.04.2024, den Stand von 3 396,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 203,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 0,807 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 2,81 Prozent auf 18,47 EUR), TeamViewer (+ 1,90 Prozent auf 10,99 EUR), EVOTEC SE (+ 1,55 Prozent auf 9,16 EUR), SMA Solar (+ 1,51 Prozent auf 26,88 EUR) und Kontron (+ 1,41 Prozent auf 19,41 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen HENSOLDT (-2,16 Prozent auf 34,44 EUR), Eckert Ziegler (-1,65 Prozent auf 45,26 EUR), Nemetschek SE (-1,52 Prozent auf 90,95 EUR), ATOSS Software (-1,45 Prozent auf 109,00 EUR) und freenet (-1,19 Prozent auf 24,84 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 237 921 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 221,212 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die 1&1-Aktie weist mit 8,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

