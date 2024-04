Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht am Mittag Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Dienstagmittag.

Der SMI gibt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,57 Prozent auf 11 216,98 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,243 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 1,17 Prozent auf 11 262,00 Punkte an der Kurstafel, nach 11 395,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 11 214,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 282,97 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 676,13 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 16.01.2024, den Stand von 11 229,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wurde der SMI mit 11 342,86 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,418 Prozent nach oben. Bei 11 799,91 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Nestlé (-0,30 Prozent auf 92,22 CHF), Swisscom (-0,68 Prozent auf 513,50 CHF), Givaudan (-0,72 Prozent auf 3 867,00 CHF), Sika (-0,80 Prozent auf 261,30 CHF) und Richemont (-0,96 Prozent auf 128,95 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-7,95 Prozent auf 98,86 CHF), UBS (-3,05 Prozent auf 25,45 CHF), Logitech (-2,84 Prozent auf 72,52 CHF), Kühne + Nagel International (-2,79 Prozent auf 247,80 CHF) und Partners Group (-2,42 Prozent auf 1 250,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 816 293 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,161 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at