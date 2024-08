Mittwochshandel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Gewinne

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 17 877,08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,706 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,394 Prozent fester bei 17 882,18 Punkten, nach 17 812,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 17 900,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 831,04 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,523 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, mit 18 748,18 Punkten bewertet. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.05.2024, den Wert von 18 716,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2023, lag der DAX noch bei 15 904,25 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 6,61 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,94 Prozent auf 558,20 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,47 Prozent auf 39,29 EUR), adidas (+ 1,45 Prozent auf 216,40 EUR), Porsche (+ 1,37 Prozent auf 66,54 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,25 Prozent auf 58,16 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil RWE (-1,39 Prozent auf 31,84 EUR), Siemens Energy (-1,25 Prozent auf 24,41 EUR), Brenntag SE (-1,25 Prozent auf 63,30 EUR), EON SE (-1,05 Prozent auf 12,26 EUR) und Covestro (-0,64 Prozent auf 53,06 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die RWE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 130 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220,818 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

