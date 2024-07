Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag fester

Heute legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:41 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent aufwärts auf 25 616,47 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 252,688 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,007 Prozent tiefer bei 25 574,94 Punkten, nach 25 576,74 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 646,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25 399,01 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 483,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, wurde der MDAX mit 25 926,74 Punkten berechnet. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 17.07.2023, einen Stand von 27 724,76 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 4,55 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 942,65 Zählern verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 17,14 Prozent auf 26,18 EUR), TUI (+ 4,10 Prozent auf 7,20 EUR), HelloFresh (+ 3,47 Prozent auf 6,09 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,46 Prozent auf 104,65 EUR) und Lufthansa (+ 2,51 Prozent auf 5,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Siltronic (-2,77 Prozent auf 73,80 EUR), Gerresheimer (-2,43 Prozent auf 100,30 EUR), Delivery Hero (-2,19 Prozent auf 20,09 EUR), TAG Immobilien (-1,96 Prozent auf 14,51 EUR) und Nordex (-1,83 Prozent auf 12,87 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 673 279 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,618 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

2024 präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 14,80 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

