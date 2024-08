Mittwochshandel in London: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel im Plus

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 1,05 Prozent fester bei 8 361,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,585 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 274,41 Punkte an der Kurstafel, nach 8 274,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 361,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 274,41 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,913 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 8 164,12 Punkten. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, einen Stand von 8 144,13 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 699,41 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,29 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 3,37 Prozent auf 19,97 GBP), Ashtead (+ 2,95 Prozent auf 55,80 GBP), HSBC (+ 2,90 Prozent auf 6,97 GBP), Glencore (+ 2,55 Prozent auf 4,27 GBP) und Anglo American (+ 2,50 Prozent auf 23,34 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen GSK (-1,13 Prozent auf 15,25 GBP), ConvaTec (-0,67 Prozent auf 2,36 GBP), Pershing Square (-0,42 Prozent auf 37,64 GBP), RELX (-0,41 Prozent auf 36,73 GBP) und Pearson (-0,24 Prozent auf 10,44 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 5 225 910 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 227,372 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,11 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,03 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at