Mittwochshandel in Zürich: SLI liegt am Mittag im Minus

Am Mittwoch verbucht der SLI um 12:09 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,30 Prozent auf 1 938,10 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,392 Prozent auf 1 936,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 943,98 Punkten am Vortag.

Bei 1 932,11 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 939,48 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,902 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 29.04.2024, den Wert von 1 855,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der SLI einen Stand von 1 866,82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wurde der SLI mit 1 779,27 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 9,90 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 967,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 1,16 Prozent auf 113,10 CHF), Givaudan (+ 0,47 Prozent auf 4 239,00 CHF), Lindt (+ 0,38 Prozent auf 10 670,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,21 Prozent auf 469,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,20 Prozent auf 49,70 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ams (-3,23 Prozent auf 1,36 CHF), Swatch (I) (-1,96 Prozent auf 190,15 CHF), Lonza (-1,96 Prozent auf 485,50 CHF), Schindler (-1,34 Prozent auf 234,80 CHF) und UBS (-1,06 Prozent auf 28,01 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 109 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 238,301 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

