Montagshandel in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 17 079,61 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,733 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,244 Prozent auf 17 075,74 Punkte an der Kurstafel, nach 17 117,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 17 083,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 073,43 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 19.01.2024, erreichte der DAX einen Stand von 16 555,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wurde der DAX mit 15 919,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 482,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,85 Prozent aufwärts. Bei 17 198,45 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,13 Prozent auf 392,60 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,90 Prozent auf 26,90 EUR), EON SE (+ 0,68 Prozent auf 11,84 EUR), RWE (+ 0,63 Prozent auf 32,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 22,30 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Sartorius vz (-1,54 Prozent auf 332,50 EUR), Infineon (-0,94 Prozent auf 33,15 EUR), MTU Aero Engines (-0,93 Prozent auf 224,90 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 163,70 EUR) und Siemens Healthineers (-0,84 Prozent auf 54,62 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 540 204 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193,094 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

