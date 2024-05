Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der LUS-DAX hält am Montagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag steht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,21 Prozent im Plus bei 18 755,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 716,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 763,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 17 716,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.02.2024, bei 17 070,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, einen Stand von 16 282,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 12,01 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,93 Prozent auf 522,10 EUR), Bayer (+ 1,00 Prozent auf 28,87 EUR), Covestro (+ 0,91 Prozent auf 48,80 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,87 Prozent auf 230,70 EUR) und Commerzbank (+ 0,74 Prozent auf 15,58 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-0,91 Prozent auf 119,30 EUR), Porsche (-0,68 Prozent auf 81,84 EUR), BMW (-0,54 Prozent auf 95,50 EUR), Porsche Automobil vz (-0,36 Prozent auf 49,46 EUR) und QIAGEN (-0,27 Prozent auf 42,03 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 342 503 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 206,622 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

