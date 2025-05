Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Abgaben

In Frankfurt stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent tiefer bei 29 864,98 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 303,001 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,232 Prozent auf 29 818,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29 887,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 29 983,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 806,40 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der MDAX 27 148,42 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.02.2025, stand der MDAX noch bei 27 584,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 441,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 16,12 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 30 505,59 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 2,34 Prozent auf 61,28 EUR), Bilfinger SE (+ 2,19 Prozent auf 74,80 EUR), Lufthansa (+ 1,99 Prozent auf 6,65 EUR), TUI (+ 1,74 Prozent auf 6,91 EUR) und Knorr-Bremse (+ 1,38 Prozent auf 88,10 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-2,86 Prozent auf 6,99 EUR), TAG Immobilien (-2,56 Prozent auf 14,08 EUR), AIXTRON SE (-2,55 Prozent auf 12,42 EUR), LANXESS (-1,98 Prozent auf 26,76 EUR) und Nordex (-1,94 Prozent auf 17,22 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 713 274 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,405 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die TUI-Aktie hat mit 5,63 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. RTL lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,39 Prozent.

Redaktion finanzen.at