Montagshandel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der ATX Prime hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,38 Prozent auf 1 846,08 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 1 839,08 Punkte an der Kurstafel, nach 1 839,14 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 1 838,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 846,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 1 809,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, notierte der ATX Prime bei 1 787,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Stand von 1 629,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit ZUMTOBEL (+ 2,83 Prozent auf 5,82 EUR), Lenzing (+ 2,36 Prozent auf 32,50 EUR), Semperit (+ 1,75 Prozent auf 10,44 EUR), Raiffeisen (+ 1,66 Prozent auf 17,76 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,52 Prozent auf 107,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Polytec (-2,37 Prozent auf 3,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,78 Prozent auf 8,84 EUR), Marinomed Biotech (-1,41 Prozent auf 10,50 EUR), Österreichische Post (-0,97 Prozent auf 30,60 EUR) und Addiko Bank (-0,96 Prozent auf 20,70 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 28 291 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,883 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

