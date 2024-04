Montagshandel in Zürich: SMI notiert mittags im Plus

Der SMI notiert am Montagmittag im Plus.

Um 12:08 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,28 Prozent auf 11 375,67 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,227 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,231 Prozent auf 11 370,51 Punkte an der Kurstafel, nach 11 344,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 340,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 376,46 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, notierte der SMI bei 11 730,43 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 11 429,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 437,14 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,84 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Zähler.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 1,21 Prozent auf 267,40 CHF), Swiss Life (+ 1,00 Prozent auf 624,00 CHF), Partners Group (+ 0,84 Prozent auf 1 205,00 CHF), Roche (+ 0,77 Prozent auf 222,70 CHF) und Swiss Re (+ 0,75 Prozent auf 100,25 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Lonza (-0,61 Prozent auf 524,60 CHF), Logitech (-0,39 Prozent auf 72,38 CHF), Novartis (-0,32 Prozent auf 89,21 CHF), Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 92,70 CHF) und Givaudan (+ 0,23 Prozent auf 3 971,00 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 810 094 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,043 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at