NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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05.05.2026 11:02:00
Move Over Nvidia: Why Alphabet's Surprising Decision to Sell Custom AI Chips Changes Everything.
Google began using its first Tensor Processing Unit (TPU) in early 2015, several months before the company restructured to create a parent organization, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). For the next 11 years, Google kept TPUs to itself. The chips powered many applications hosted by Google Cloud, including Google's own AI products. While Google continues to use its TPUs internally, it's no longer keeping them to itself. Alphabet CEO Sundar Pichai revealed during his company's first-quarter earnings call last week that Google is selling AI chips for the first time. Could this surprising decision shake up the market that Nvidia (NASDAQ: NVDA) has dominated for years? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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04.05.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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