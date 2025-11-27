Deutsche Börse Aktie
NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 23.766 Pkt - Dt. Börse nicht bewegt
DOW JONES--Gegen 19.00 Uhr hat sich im nachbörslichen Handel mit deutschen Werten am frühen Donnerstagabend nicht viel getan. Bei Lang & Schwarz bewegte sich die Aktie der Deutschen Börse nicht mehr. Der Börsenbetreiber hatte kurz vor Xetra-Schluss ein unverbindliche Übernahmeangebot für Allfunds abgegeben. Deutsche Börse waren im Xetra-Handel von den Tageshochs zurückgekommen, hatten aber noch immer 1,8 Prozent fester geschlossen.
===
XDAX* DAX Veränderung
18.50 Uhr 17.30 Uhr
23.766 23.768 unverändert
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)
