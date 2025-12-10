Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
10.12.2025 14:28:41
Netflix and Paramount are battling for Warner Bros. Who is likely to win?
What to know about the two firms' blockbuster battle to control Warner Bros Discovery.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!