12.12.2025 10:03:58
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Heidelberg Materials-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Heidelberg Materials-Papier letztlich bei 58,34 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,714 Heidelberg Materials-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Heidelberg Materials-Papiers auf 224,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 385,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 285,16 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Heidelberg Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 38,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
