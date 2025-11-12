Neue Analyse: Bernstein Research bewertet EON SE-Aktie mit Market-Perform

Bernstein Research hat die EON SE-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran nannte die vorgelegten Zahlen "marginal schwächer als erwartet". Die Unsicherheit im regulatorischen Umfeld dürfte die Aktie weiter in Schach halten, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung.



Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:03 Uhr 3,9 Prozent im Minus bei 15,41 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 10,32 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6 872 960 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 42,2 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzkennzahlen wird am 12.11.2025 erwartet.

