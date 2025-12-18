Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
19.12.2025 00:32:54
Nike reports sales beat overshadowed by Converse, China slumps
NIKE posted better-than-expected sales in the latest quarter, showing progress in its turnaround efforts, but weakness persisted in China and the Converse...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
13:27
|Nike-Aktie trotzdem kräftig unter Druck: Umsatz legt überraschend zu (dpa-AFX)
|
13:14
|ROUNDUP: Nike kämpft mit geplanter Kehrtwende - Aktie fällt deutlich (dpa-AFX)
|
11:49
|MARKT USA/Stimmung weiter gut - Oracle fest erwartet - Nike sehr schwach (Dow Jones)
|
18.12.25
|Nike shares fall sharply as weak China sales dent faith in turnaround (Financial Times)
|
18.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
17.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)