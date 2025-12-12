Nike Aktie
|58,37EUR
|1,87EUR
|3,31%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Resultate des Sportwarenherstellers sollten Fortschritte untermauern, etwa in Bereich wie Laufsport, dem Großhandel und in Nordamerika, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Trotz des Gegenwinds durch die US-Zölle und Schlussverkäufe sollten die Markterwartungen etwas übertroffen werden./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 115,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 68,11
|
Abst. Kursziel*:
68,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 67,70
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,87%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|58,37
|3,31%
