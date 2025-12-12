Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Nike-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Nike-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Nike-Anteile an diesem Tag bei 77,96 USD. Bei einem Nike-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128,271 Nike-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.12.2025 auf 67,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 689,07 USD wert. Mit einer Performance von -13,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Nike belief sich zuletzt auf 97,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at